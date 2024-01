Avião fretado da Rússia cai no nordeste do Afeganistão com seis pessoas a bordo, dizem oficiais

Um jato particular russo que transportava seis pessoas possivelmente caiu em uma área remota da zona rural do Afeganistão, informaram autoridades locais neste domingo, 21.

O acidente aconteceu no sábado (20) em uma área montanhosa perto do distrito de Zebak, na província de Badakhshan, disse o porta-voz regional Zabihullah Amiri, acrescentando que uma equipe de resgate foi enviada para a área. Zebak fica a cerca de 250 quilômetros a nordeste da capital do Afeganistão, Cabul, e é uma área rural onde vivem apenas alguns milhares de pessoas. O escritório do chefe de polícia de Badakhshan também confirmou o relato do acidente em um comunicado.

Em Moscou, as autoridades da aviação civil russa disseram que um Dassault Falcon 10 desapareceu com quatro tripulantes e dois passageiros. A aeronave de registro russo "parou de se comunicar e desapareceu das telas de radar", disseram as autoridades. Os oficiais descreveram o voo como tendo partido do Aeroporto Internacional U-Tapao-Rayong-Pattaya, na Tailândia.

Autoridades russas disseram que o avião pertence ao Athletic Group e a uma pessoa física. A Associated Press não conseguiu entrar em contato imediatamente com seus proprietários. Eles também disseram que o Falcon 10 envolvido no acidente havia sido construído em 1978 e funcionava como uma ambulância fretada na região do sul asiático.

Uma declaração separada do Talibã, feita por Abdul Wahid Rayan, porta-voz do Ministério da Informação e Cultura do movimento, descreveu o avião como "pertencente a uma empresa marroquina". As autoridades da aviação civil indiana também descreveram a aeronave como sendo de registro marroquino. A discrepância não pôde ser reconciliada imediatamente. Fonte: Associated Press