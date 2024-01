Emocionada, Samara Felippo se despede da filha nos Estados Unidos e desabafa: - Estamos aqui sempre

Aperto no peito! No último sábado, dia 20, Samara Felippo abriu o coração nas redes sociais para falar sobre a dificuldade de se despedir da filha de 14 anos de idade, Alícia. Isso porque a jovem decidiu morar com o pai, Leandro Barbosa, nos Estados Unidos.

- A gente já está para embarcar de Sacramento para Dallas e depois de Dallas para São Paulo. Eu e a minha baixinha [Lara]. Foi muito difícil me despedir da Alícia, Senhor do Céu, mas é isso. Ela está vivendo a vidinha dela aqui, se adaptando, e quando ela quiser voltar, a gente vai estar esperando ela, né filha?

A atriz é mãe de Alícia e de Lara, de 10 anos de idade, que voltou com ela após passarem a semana juntas com a mais velha. Há dois meses ela foi morar com o pai, o ex-jogador de basquete e atual assistente técnico do time Sacramento Kings, que compete a liga norte-americana, NBA.

Continuando seu desabafo, Felippo contou que quando a pequena quiser voltar ao país ela estará de portas abertas e sempre vai a apoiar:

- É a vida, filhos são para o mundo. Escolhas, decisões, responsabilidades em cima dessas escolhas, mas a porta está aberta para quando ela quiser voltar. A gente te ama demais! E apoiamos as suas escolhas e decisões com respeito, responsabilidade e acolhimento! Estamos aqui sempre.