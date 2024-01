Meghan Markle e Príncipe Harry teriam desejado boa recuperação ao Rei Charles III e Kate Middleton

Reaproximação? Após receber ligações de pessoas da realeza pedindo que fosse para a Inglaterra, Príncipe Harry demonstrou estar preocupado com a família. De acordo com o jornal The Mirror, ele e Meghan Markle procuraram meios para saber melhor sobre o estado de saúde de Kate Middleton e do Rei Charles III.

As fontes revelaram ao jornal inglês, que o casal, que pediu para se afastar da monarquia, se mostrou bem preocupado e desejaram boa recuperação à Kate e Charles.

O Rei e a Princesa de Gales receberam suporte do Príncipe Harry e Meghan em relação à sua saúde. O Duque e a Duquesa entraram em contato com as duas partes de diferentes maneiras para passar suas preocupações e desejar melhoras.

Vale lembrar que o irmão mais novo de William teria descoberto sobre o problema de saúde de Charles através da imprensa.