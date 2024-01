Esposa de Rodriguinho se manifesta após polêmica com Valesca Popozuda: Só observando

Após a festa do último sábado, dia 20, no BBB24, trechos em que Valesca Popozuda parecia estar mandando indiretas para o desânimo de Rodriguinho no show viralizaram entre os internautas. Mas teve uma pessoa que não curtiu a situação e desabafou: Buna Amaral, esposa do cantor.

Nas redes sociais, Bruna contou que não tinha falado sobre o assunto, principalmente pelas críticas que poderia receber:

Vocês perceberam que eu não hablei mais, né? Que eu estou quieta. Até porque se eu falar tudo que eu penso, nesse mundo cheio de mimimi, eu vou ser presa. Mas estou só observando tudo o que está acontecendo. E advogado está trabalhando.

A própria Valesca assumiu que mandou indiretas para Rodriguinho, que tinha reclamado de uma música de Ludmilla. A cantora então apresentou o mesmo trecho.

Em outro momento, a artista decidiu ir dançar bem na frente do pagodeiro, que é conhecido entre os internautas por não interagir com nenhum show na casa. Popozuda foi até o sofá onde ele estava e na hora Rodriguinho levantou.

O cantor até comentou a situação depois para Wanessa Camargo e Giovanna. Rodriguinho disse que ele estava sozinho e Valesca deve ter pensado: Está todo mundo aqui e só ele sentado, vou lá.