Wanessa lamenta sobre falta de privacidade e cita álbum de casamento encontrado no lixo

Abriu o coração! Em papo na madrugada deste sábado, dia 20, no BBB24, Wanessa Camargo desabafou ao compartilhar suas experiências com a fama e falou sobre os rumores sobre o álbum de fotos da celebração de seu antigo casamento com o empresário Marcus Buaiz. A cantora explicou que viveu momentos incríveis, mas que também viveu na pele os dois lados.

- Tenho 23 anos de carreira e vivi momentos incríveis, sei o que a fama tem de bom e o que tem de pior, iniciou ela.

Wanessa continou explicando sobre a exposição e o lado bom de reconhecido:

- Queria que todo mundo fosse famoso para entender que não é legal. É muito legal poder ter independência financeira. Isso é a parte boa, mas tem uma parte que ninguém está preparado.

- É o julgamento, toda essa falta de privacidade muito horrorosa, disse a cantora.

Wanessa então fez questão de mencionar a parte negativa:

- Um cara jogou um álbum meu de fotografia de uma empresa, meu álbum de casado, virou notícia no Brasil, porque poderia ter jogado meu álbum. Sabe essas coisas chatas? Isso porque é leve, lamentou ela.

Para quem não lembra, o álbum de fotos da celebração de seu antigo casamento foi encontrado em uma caçamba de lixo em Goiânia. Na época, a assessoria de Wanessa se pronunciou e tentou explicar o que pode ter acontecido.