Tiago Nunes dá prazo de 40 dias de preparação para deixar Botafogo em 'condição ideal'

Após deixar o Campeonato Brasileiro escapar entre os dedos, o Botafogo entrou no Carioca para fazer as pazes com a torcida e conquistou a segunda vitória consecutiva neste sábado ao derrotar o Bangu, por 2 a 0, no estádio Nilton Santos. O técnico Tiago Nunes, que vem rodando elenco, estimou um prazo de 40 dias para deixar o elenco em condição ideal.

"Penso que vamos alternando de acordo com a resposta física. Tínhamos jogadores que jogaram o último jogo ainda com dores musculares e não tinham completado a recuperação para entrar contra o Bangu. Estamos treinando nesse momento com parte do grupo (no estádio), mas vou ver como eles se recuperam porque alguns jogaram muito bem. Se mantermos essa rotina de performance e resultado vamos conseguir estender a nossa preparação talvez para 30 ou 40 dias, que é um prazo ideal dentro do contexto brasileiro", disse.

Tiago Nunes indicou ainda que deve dar mais oportunidades aos jogadores da base durante a temporada. "Fico muito satisfeito com o que foi apresentado. Além de um componente normal, a gente tinha meninos estreando. Kauê fez o primeiro jogo profissional, Jefferson o segundo e mais alguns que pela primeira vez iniciaram. São circunstâncias diferentes e a gente vai dando oportunidade. Vamos ganhando reforços para a temporada", afirmou.

O treinador ainda fez uma leve crítica ao elenco do Botafogo, comparando-o com o de Flamengo e Fluminense. "Existem times que optaram por usar um segundo time e estão fazendo preparação separada, longe do Carioca. Não é a nossa condição atual, não temos condições de ter dois elencos. E encontramos a melhor maneira para gerenciar esse torneio e potencializar a nossa preparação dando minutos a todos. Não vou utilizar essa linha de titulares e reservas, por mais que o grupo que jogou contra o Madureira seja formado por remanescentes e reforços", afirmou.

O Botafogo agora se prepara para enfrentar o Boavista, partida a ser realizada nesta quarta-feira, às 21h30, em Bacaxá, pela terceira rodada da Taça Guanabara, do Campeonato Carioca.