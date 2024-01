Xuxa abre turnê no Rio e Bruna Marquezine aparece com camiseta em homenagem

Xuxa abriu a turnê de despedida neste sábado, dia 20, no Rio de Janeiro. Deslumbrante, a cantora subiu ao palco do festival Universo Spanta e entregou muita nostalgia.

Na companhia do marido, Junno Andrade, da filha e do genro, Sasha e João Lucas, Bruna Marquezine apareceu com o look em homenagem a rainha dos baixinhos.

No Brasil não há homem para mim a frase foi dita pela cantora numa entrevista em 1992.

Atemporal, Xuxa cantou grandes sucesso e emocionou (e muito!) o público. Memorável e icônica, sim!

Tá na hora, tá na hora, Tá na hora de brincar! É ou não uma fada?