Festa de funk, muita dança e conversa de jogo... Saiba o que rolou nesta madrugada no BBB24

A festa do último sábado, dia 20, do BBB24 foi repleta de clássicos do funk com direito a apresentação de Valesca Popozuda, Tati Quebra Barraco e também DJ Marlboro. Se tem uma coisa que os participantes dessa edição gostam é de curtir a noite.

Outra vez Beatriz se tornou meme por suas reações no BBB... Agora sua alegria com a música Descontroladas foi um dos momentos mais comentados pelo público. Isso porque ela decidiu dar cambalhotas ilustrando a letra da canção. Além disso, ela também teve uma interação inusitada com Valesca.

Se em outra festa Bia levou um pisão no pé, de Léo Santana, agora foi ela que quase acertou a Popozuda. Quando foi fazer um passo com a mão no chão, a participante quase fez a cantora tropeçar. Que susto!

Mas a funkeira não pareceu ligar e até deu o microfone para Beatriz cantar um trechinho da música.

Discussão de jogo

Nem só de alegria vivem as festas BBB. Durante a madrugada, Davi chamou Yasmin Brunet de lado para conversar sobre jogo. No bate-papo, o jovem explicou porque acredita que a estratégia do quarto Gnomo é sujo:

- Você votou em mim não porque vc quis, mas porque pediram para vc votar em mim. Eu estou afirmando isso aqui na sua cara. Esse jogo que estão fazendo é sujo.

Rebatendo o concorrente, Brunet explicou que não jogo com o grupo daquele quarto e sim com Wanessa Camargo. Além disso, garantiu que não combina voto.