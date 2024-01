Suíça e Índia chegam a acordo sobre tratado de livre-comércio

A Suíça e a Índia chegaram neste final de semana a um acordo sobre o tratado de livre-comércio entre os países, após 16 anos de negociações. De acordo com o ministro da Economia da Suíça, Guy Parmelin, equipes de ambos os países estão trabalhando para finalizar os últimos detalhes e assinar o acordo "o mais rápido possível".

"Em um convite de último minuto da minha contraparte indiana Piyush Goyal, viajei diretamente do Fórum Econômico Mundial, em Davos, para Mumbai. Depois de 16 anos de negociações, conseguimos encontrar um equilíbrio nos pontos principais do acordo de livre-comércio entre a Associação Europeia de Comércio Livre e a Índia", explicou Parmelin, em publicação no X, antigo Twitter.

A Associação Europeia de Comércio Livre, também conhecida como EFTA, é uma organização europeia composta pela Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça.