Charge - 21 de janeiro de 2024

A consolidação de Santo André como o principal polo gastronômico da Grande São Paulo passa pela diversidade de opções e também pela grandiosidade dos números. O valor dos investimentos na implantação de estabelecimentos dobrou entre 2022 e 2023. Isso se reflete no turismo e na geração de emprego e renda. E para temperar ainda mais essa receita, para este ano já há a confirmação de mais inaugurações.

Em 2022, foram seis novos empreendimentos, com investimento de R$ 5,150 milhões e geração de 254 empregos. Em 2023, com o mesmo número de casas, o valor aportado foi de R$ 10,3 milhões, com 351 postos de trabalho.