PT aposta em medalhões para reconquistar espaço nas Câmaras

Com o menor número de vereadores de sua história no Grande ABC atualmente, o PT vai apostar em candidatos com bagagem para retomar o protagonismo na política da região. Nomes como Zé Ferreira, em São Bernardo, Tiago Nogueira e Cícero Martinha, ambos em Santo André, estarão na linha de frente na corrida pela recuperação do terreno do partido nas Câmaras das sete cidades.

Hoje, a legenda conta com apenas 12 dos 142 assentos disponíveis na região. Para mudar esse cenário, o PT aposta no retorno de velhos conhecidos na campanha eleitoral deste ano, especialmente nas duas maiores cidades da região.

Em São Bernardo, além dos três vereadores que buscam reeleição – Ana do Carmo, Ana Nice e Getulio do Amarelinho – as principais apostas estão em Zé Ferreira e Toninho da Lanchonete, que, juntos, somam 14 mandatos na Câmara.

Zé Ferreira é o político petista com maior número de mandatos eletivos na região, tendo oito consecutivos, entre 1983 e 2016. No entanto, ele não conseguiu ser eleito nas duas últimas eleições (2016 e 2020). Já Toninho possui seis, tendo passado até pela Secretaria de Obras do município durante a gestão do ex-prefeito Luiz Marinho (PT). Ele não foi reeleito em 2020.

“Zé Ferreira e o Toninho são dois dos principais nomes do PT em todo o Grande ABC. Agora, com Lula eleito e com os números que o PT registrou em São Bernardo na eleição de 2022, vamos com toda força na eleição deste ano. Contamos com a volta deles para ampliar nossa bancada na Câmara da cidade”, avaliou o presidente do PT municipal, Cleiton Coutinho. De acordo com o dirigente, o PT tem como objetivo mínimo dobrar o número de vereadores em São Bernardo, que hoje são três – quatro foram eleitos em 2020, mas Joilson Santos foi expulso em 2022. A legenda já tem 25 nomes definidos para a campanha.

SANTO ANDRÉ

Em Santo André, o cenário é parecido. Com apenas um vereador na atual Legislatura – o partido elegeu Eduardo Leite e Wagner Lima, mas Leite migrou para o PSB no ano passado –, o PT vai ter na linha de frente o vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, Cícero Martinha, e o ex-vereador e ex-secretário Tiago Nogueira.

Martinha voltou ao partido recentemente após 26 anos de sua saída. Ele foi um dos fundadores do PT, no início da década de 1980, onde militou até 1997. Já Tiago foi vereador por dois mandatos e secretário no governo de Carlos Grana.

“Vamos com um conjunto de nomes muito fortes para o pleito deste ano. Temos a volta do Martinha, a luta pela reeleição do Wagner, também temos uma grande chapa feminina, um time muito forte que sabe que precisamos fazer mais do que dois vereadores. Não podemos ter o mesmo resultado de 2020”, comentou o presidente do PT andreense, Antonio Padre.

O partido terá 24 candidatos à Câmara de Santo André, além de apoiar outros cinco nomes da federação.