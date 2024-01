Palavra do Leitor - 20 de janeiro de 2024

Aposentadorias

Não é de hoje que o salário do brasileiro vem perdendo feio para a inflação ao longo dos anos. Aposentados que ganham acima de um salário mínimo, por exemplo, terão estrondoso reajuste de 3,71% a partir deste mês. Este é o índice do INPC-IBGE de janeiro a dezembro de 2023 que irá corrigir as aposentadorias desta parcela da população. Um governo que se diz dos trabalhadores deveria, no mínimo, dar tratamento igual ao que é dado para correção do salário mínimo, que foi de 6,97%, índice este baseado no INPC-IBGE de dez/22 a nov/23 mais o crescimento do PIB de dois anos anteriores. Não é muito, mas ajuda diminuir a distância entre o real e o ideal. Seria muito dar o mesmo tratamento para quem contribuiu tanto com este País? Para este reajuste, o governo de plantão sempre alega que não há dinheiro, mas, para correção dos próprios salários, mordomias, penduricalhos, fundão partidário, auxílio isso, auxílio aquilo etc... ah, para isso sempre tem dinheiro no cofre. O que dizer então das vergonhosas emendas parlamentares para comprar votos visando aprovação de projetos na Câmara e no Senado? Uma correção digna aos aposentados injetaria mais dinheiro na economia e geraria mais empregos e renda, que é o que o País mais precisa. Quando teremos um governo que se preocupe com esta parcela da sociedade, que são mais de 13 milhões de brasileiros?

Mauri Fontes

Santo André

Bullying é crime

Lula sanciona lei que inclui bullying no Código Penal (Setecidades, dia 16). Segundo o Editorial, o governo demonstra o comprometimento em cercear comportamentos nocivos de forma abrangente, reconhecendo a necessidade de atualização das leis para acompanhar os desafios emergentes na era digital. Parabéns! Por outro lado, eu gostaria de ver o mesmo comprometimento das autoridades na aprovação da prisão em segunda instância, da lei que acaba com a famigeradas saidinhas de presos, da punição exemplar de crimes de colarinho branco e corrupção etc, mas acho que estou sonhando muito.

Walmir Ciosani

São Bernardo

Construtora São José

Não sei se dou risadas ou choro desesperadamente. Quer dizer que a mesma Construtora São José, que ergueu um prédio sem alvará no Itaim, que não será demolido e só multado, é a mesma que demoliu o telhado de loja em Pinheiros da antiga Vila Cerqueira Cesar, que teve tombamento provisório em outubro? Sugestão aos subprefeitos, que deixam a desejar, com raríssimas exceções, é que façam levantamento na sua jurisdição de imóveis tombados permanentemente ou provisório e coloquem bem grande recado que são tombados ou que ali não podem construir arranha-céus!

Tania Tavares

Capital

PL

“Valdemar elogia Lula: ‘Não tem comparão com Bolsonaro’” (Política, dia 13). O ex-mandatário Jair Bolsonaro já não tem mais valor político. Está inelegível com suposta prisão em andamento. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, vem arrumando meios, como os elogios a Lula, para o capitão pegar sua tropa de loucos e vazar da legenda. Vai ter vários capítulos. O medo do político de Mogi das Cruzes Valdemar Costa Neto é ser incluído nessa prisão como formação de bando por atentar contra o Estado Democrático de Direito.

Eduardo Furtado

Mauá