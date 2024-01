Ramalhão perde de 3 a 1 no primeiro jogo do Paulistão

O Santo André enfrentou entre dificuldades o São Paulo em sua estreia no Campeonato Paulista para fechar o sábado (20). Sob chuva e o escaldo de 3 gols contra 1 único gol marcado, o Ramalhão perdeu para o time da casa no Morumbis.

Entre as reclamações de um possível impedimento, já nos 3 minutos iniciais do jogo, a arbitragem confirmou pênalti para o tricolor. O próprio camisa 7, Lucas Moura, que foi derrubado dentro da área, cobrou a batida e marcou o gol que abriu o placar pelo canto direito.

Mas para alegria dos torcedores andreenses, a volta por cima veio ainda aos 22 minutos do primeiro tempo. O gol de cabeça foi um acerto do atacante Cléo Silva, sob a chuva persistente que atingiu a capital e tornou o campo escorregadio na noite.

O empate mesmo só saiu da estagnação 16 minutos depois. Com uma retomada de liderança são paulina, dois gols foram marcados em um respiro de menos de 5 minutos: primeiro por ataque de Luciano, depois pelo membro da zaga Diego Costa.

Entretanto, com 3x1 registrado no placar e a posse de bola adversária predominante, de nada adiantou ao Ramalhão os minutos acrescidos no primeiro tempo. O que fez com que, como tática pós-intervalo, o ataque e trocas internas fossem adotadas pelos visitantes.

Em revés às investidas, o primeiro cartão do jogo amarelou o capitão do Santo André, Wellington Reis. Eram 49 no relógio quando o Ramalhão viu a vitória escorrer de vez por entre os dedos.

Vale destacar que o técnico Fernando Marchiori, do time andreense, havia confirmado recentemente ao Diário ter o menor tempo de preparação entre os clubes da região no campeonato. Apesar dos 10 dias para preparação do elenco completo e da derrota nas boas-vindas ao Paulistão, o time volta se agarrando ao otimismo na partida da próxima quinta-feira (25), às 21h, para receber no Estádio Bruno Daniel o Novorizontino.