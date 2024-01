Preta Gil celebra aniversário de 29 anos do filho: ?Meu grande amigo e parceiro dessa vida?

A cantora Preta Gil usou as redes sociais, neste sábado, 20, para celebrar o aniversário de 29 anos do filho Francisco, fruto da relação com o humorista Otávio Muller.

"Há 29 anos ele nascia do meu ventre, o maior amor da minha vida, meu grande amigo e parceiro dessa vida, o meu filho lindo", escreveu a artista de 49 anos.

"Sou tão, tão, tão mais feliz e completa ao lado dele, e sou extremamente orgulhosa do pai, cantor, compositor, músico e produtor que ele é! Hoje só quero agradecer ao filho amado que eu tenho! Mamãe ama você além do infinito! Muito axé e muita luz pra você! Feliz aniversário, Fran", completou.

Na publicação, Preta divulgou diversas fotos com Francisco, incluindo imagens de quando estava grávida e o amamentando.

Na última sexta-feira, 19, Preta lançou a canção que marca seu retorno à música após o tratamento contra câncer. De Volta ao Sol é a primeira faixa de seu novo EP homônimo.

Na composição de sua nova faixa, Preta fala sobre dar a "volta por cima". "Você não está sozinha, joga a tristeza para lá (...) o sorriso que ela tem está de volta ao sol". Nas redes sociais, a cantora comemorou seu retorno após a batalha conta o câncer e traição do ex-marido.