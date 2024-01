Oito banhistas são atingidos por raios na Praia Grande; uma mulher de 60 anos morreu

Oito banhistas foram atingidos por raios na Praia Grande, no litoral de São Paulo, na tarde deste sábado, 20, e um deles, uma mulher de 60 anos, morreu, de acordo com a Defesa Civil estadual. As vítimas estavam na praia, na Vila Caiçara, onde houve uma "sequência de descargas elétricas", segundo o órgão do governo do Estado.

Todas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) na própria praia. Quatro delas receberam atendimento e foram liberadas em seguida, pois não apresentavam quadro grave.

Já as outras quatro, que seriam todas de uma mesma família, foram levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Samambaia. "Uma delas, uma senhora de 60 anos evoluiu a óbito, as demais estão em estado grave, porém estáveis", diz a Defesa Civil do Estado.