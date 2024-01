Dias Toffoli passa por cirurgia robótica para retirada de hérnias

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli foi operado neste sábado, 20, para a retirada de duas hérnias. O magistrado foi internado no hospital Vila Nova Star, na zona sul de São Paulo. De acordo com boletim médico, ele passou por uma cirurgia robótica para corrigir uma hérnia inguinal direta e uma hérnia umbilical. O procedimento foi bem sucedido e o ministro permanece em observação. Ainda não há previsão de alta.

A hérnia inguinal é uma saliência que ocorre na região da virilha, geralmente quando o intestino empurra a parede abdominal. Da mesma forma, a hérnia umbilical ocorre na região do umbigo e também costuma ser causada pelo "escape" de uma parte do intestino. Toffoli já havia sido internado anteriormente para retirada de uma hérnia, em 2022. Na ocasião, o problema se deu no esôfago.

Em 2020, Toffoli foi hospitalizado para drenagem de um abscesso. Na época, ele precisou permanecer no hospital por suspeita de contaminação por covid-19, mas exames posteriores descartaram uma infecção pela doença. Em maio de 2023, o ministro precisou ser internado após exame positivo para o coronavírus.

O ministro é tratado pelos médicos Antônio Luiz de Vasconcellos Macedo, Ludhmilla Hajjar e Pedro Loretti.