Palmeiras inscreve Estevão e ensaia time com reforços para estreia do Paulistão

Destaque das categorias de base e recém-integrado ao elenco profissional após a eliminação precoce na Copa São Paulo, o atacante Estêvão, de 16 anos, foi a novidade na lista de inscritos do Palmeiras para a disputa do Campeonato Paulista. Ele fez sua estreia no profissional quando saiu do banco e entrou no segundo tempo na partida contra o Cruzeiro pela última rodada do Brasileiro do ano passado.

"Quero fazer bons treinos, bons jogos e que Deus possa me abençoar dentro de campo. Já tinha estreado no ano passado e eles jogadores me tratam com carinho, me acolhem bastante. Espero que seja um ano abençoado e que eu possa contribuir de todas as formas para fazermos um ano excelente", afirmou Estêvão ao ser integrado ao elenco profissional. Ele chegou ao Palmeiras em 2021 depois de se destacar no Cruzeiro.

A lista de inscritos do atual bicampeão paulista conta com reforços Aníbal Moreno, Caio Paulista e Bruno Rodrigues e tem 25 nomes, um a menos do que o limite. A última vaga pode ser preenchida até o dia 16 de fevereiro. Depois, os clubes têm até o dia 15 de março para substituírem até quatro atletas. Estêvão faz parte da lista B, com jogadores entre 16 e 21 anos, ao lado do atacante Endrick, do goleiro Kaique, do meia Luiz Guilherme e do zagueiro Michel.

O técnico Abel Ferreira encerrou na manhã deste sábado a preparação do Palmeiras para a estreia do Paulista, no domingo, contra o Novorizontino, às 16h, em Novo Horizonte. Os desfalques para os primeiros jogos da competição são Endrick, Kaique e Michel, que estão treinando com a seleção pré-olímpica. O lateral Pirquerez, que está retornando de lesão, também deve ser preservado.

A expectativa é que o Palmeiras entre em campo no Paulistão com: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Murilo e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Zé Rafael e Raphael Veiga; Bruno Rodrigues (Marcos Rocha), Rony e Breno Lopes.

O Palmeiras vai em busca do tricampeonato paulista, feito que só foi obtido pelo clube uma vez, com os títulos em 1932/33/34.