Com greve geral marcada na Argentina, Gol e Latam cancelam voos para o país no dia 24/1

As companhias aéreas Gol e Latam cancelaram voos para a Argentina programados para a próxima quarta-feira, dia 24. A ação se deve à greve geral convocada pela Confederação Geral do Trabalho (CGT), que afetará toda a operação aeroportuária nas principais cidades do país, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza e Rosário, impossibilitando a realização dos voos.

Uma busca nos sites da Gol e da Latam mostra que não é possível comprar passagem para o dia 24, em nenhum trecho. Em outros dias, os voos estão normais. As companhias aéreas não informaram o número de voos cancelados no dia 24.

A greve geral na Argentina é uma resposta do CGT a medidas econômicas do presidente Javier Milei, que quer fazer uma série de reformas trabalhistas no país.

"A GOL informa que cancelou seus voos de ou para os aeroportos da Argentina em 24 de janeiro de 2024", afirma nota da empresa aérea. "Todos clientes terão seus voos remarcados para outras datas e poderão realizar a alteração sem custos, podendo solicitar reembolso integral", informa nota da Gol.

Segundo a companhia área, clientes com bilhetes marcados para o dia 24 estão recebendo comunicação via e-mail e SMS. A Gol informa ainda que para atender os clientes afetados, criou operações extras para os dias 25 e 26 de janeiro.

"O Grupo Latam informa sobre a possibilidade de atrasos e/ou cancelamentos nos voos com origem ou destino na Argentina em 24 de janeiro devido a uma greve geral anunciada para todo o país", informa comunicado da Latam. Os passageiros afetados por possíveis cancelamentos e/ou remarcações de voos dia 24 podem alterar voo sem multa (tanto ida quanto volta) para uma nova data de viagem até 15 dias após a data original ou solicitar o reembolso sem multa.