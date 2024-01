Sobrinho de Michael Jackson compartilha clique caracterizado para viver o tio em filme biográfico

É de família! Sobrinho de Michael Jackson, Jaafar Jackson, que vai interpretá-lo em filme biográfico compartilhou uma foto caracterizado como o tio. Com estreia marcada para abril de 2025, o longa biográfico dirigido por Antoine Fuqua promete trazer um retrato visceral e honesto sobre o Rei do Pop, passando por seu lado humano e desafios pessoais, até sua perfomances mais icônicas.

Para refrescar a memória, Jaafar tem 27 anos e é filho de Jermaine Jackson, um dos irmãos de Michael e ex-integrante do grupo The Jackson 5. Anteriormente, ele já havia publicado um registro caracterizado como o Michael em seu perfil no Instagram.

- Sinto-me humilde e honrado por dar vida à história do meu tio Michael. Para todos os fãs de todo o mundo, os vejo em breve, escreveu ele na primeira publicação.

Já na segunda publicação, compartilhada na última sexta-feira, dia 19, o ator aparece com o visual característico do tio, usando um chapéu e desafiando a gravidade com os característicos passos do astro.