Parlamento russo avaliará confisco de propriedades de condenados por desacreditar o exército

O parlamento russo vai avaliar uma lei que permite o confisco de dinheiro, objetos de valor e outras propriedades daqueles considerados difusores de "informações deliberadamente falsas" sobre as ações militares de Moscou, disse um legislador neste sábado.

Vyacheslav Volodin, presidente da Duma Estatal, escreveu no Telegram que a medida se aplicaria aos que incitam publicamente "atividades extremistas", pedem a imposição de sanções contra a Rússia ou "desacreditam" as forças armadas. Segundo ele, o projeto será apresentado à câmara parlamentar da Rússia na segunda-feira.

Volodin acrescentou que, segundo a lei, aqueles considerados culpados por desacreditar o exército também podem ser penalizados com o confisco.

"Todos que tentam destruir a Rússia, traí-la, devem sofrer a punição merecida e compensar os danos causados ao país", disse Volodin.

A lei existente contra "desacreditar" as forças armadas, que abrange infrações como "justificar o terrorismo" e disseminar "notícias falsas", é regularmente utilizada para silenciar críticos do presidente russo, Vladimir Putin. Fonte: Associated Press.