Navios de guerra do Reino Unido colidem em porto no Oriente Médio

Dois navios de guerra do Reino Unido colidiram em um porto no Bahrein, causando danos aos navios, mas sem deixar feridos, disse a Marinha Real do Reino Unido. As embarcações estão baseadas no Oriente Médio, para ajudar a proteger navios comerciais em meio às tensões na região.

O navio HMS Chiddingfold pareceu dar ré no HMS Bangor quando estava no cais, de acordo com um vídeo postado nas redes sociais. "A razão pela qual isso aconteceu ainda não foi estabelecida", disse o contra-almirante Edward Ahlgren.

"Treinamos nosso pessoal de acordo com os mais altos padrões e aplicamos rigorosamente os padrões de segurança de máquinas, mas infelizmente incidentes desta natureza ainda podem acontecer", acrescentou. Ahlgren informou que uma investigação sobre o caso está em andamento. Fonte: Associated Press