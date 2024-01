Félix Torres fala em desejo realizado e enaltece torcida em apresentação no Corinthians

Após o treino aberto com a presença maciça da torcida no Parque do São Jorge, o Corinthians apresentou, neste sábado, o zagueiro Félix Torres, que mostrou entusiasmo com o carinho dos torcedores e se colocou à disposição do técnico Mano Menezes para a estreia do Campeonato Paulista. O time alvinegro enfrenta o Guarani, neste domingo, às 18h, na Neo Química Arena. O colombiano deve entrar na vaga de Lucas Veríssimo, que foi poupado das atividades por causa de dores no joelho e pode virar desfalque para a partida.

"Minha primeira impressão foi linda, compartilhar esse momento com uma grande torcida. Estou me sentindo bem, o jogador se sente contente de ver como te apoiam e como estão sempre por aí. Desde antes de vir para cá, começaram a escrever nas redes sociais e me fizeram sentir em casa desde o primeiro dia. É um clube grande, tomo esse desafio com uma grande responsabilidade. É um sonho estar aqui, sempre vi no Brasileirão, falando com os companheiros que jogam aqui. Isso me motivou muito", disse.

Sobre a possibilidade de fazer dupla com Caetano diante do Guarani, Torres foi direto. "Existe a possibilidade, sim. Estou disposto. Treinei com os companheiros, estou trabalhando e concentrado. A decisão é do professor. Se tiver que jogar amanhã, jogarei com muita responsabilidade e com sacrifício. O que importa é estar preparado em todos os âmbitos: técnica, tática e psicologicamente. Isso será importante para todos os torneios que estão começando", afirmou.

Félix Torres tem 27 anos e chega ao Corinthians após defender o Santos Laguna, do México, de 2019 a 2023. "Creio que trago a experiência, a capacidade que tenho para jogar. Tomo esse desafio com muita responsabilidade pela minha capacidade. Tenho que demonstrar isso a cada dia e a cada momento. Tenho um ponto forte que é anotar gols. Eu estou acostumado a ir ao ataque. Gosto primeiro de defender bem para depois marcar gols, claro", disse.

Para contratar Félix Torres, o Corinthians desembolsou R$ 32 milhões para tirá-lo do Santos Laguna. "Sempre tive o desejo desde o momento em que o Corinthians mostrou interesse. Estava ansioso para vestir a camisa e estar com o grupo. Feliz pela recepção dos companheiros, da comissão técnica e dos torcedores", completou.

O Corinthians inicia o Paulistão com sete reforços: os zagueiros Gustavo Henrique e Félix Torres, os laterais Hugo, Diego Palacios e Matheuzinho, o volante Raniele e o meia Rodrigo Garro. A expectativa do clube é voltar a brigar por títulos na atual temporada.