Após fraturar nariz e passar por cirurgia às pressas, Maraisa entrega detalhes do acidente: Três horas dentro da ambulância

Maraisa passou por um baita susto nos últimos dias! Isso porque a cantora sofreu uma queda no hotel que estava passando o dia de folga e fraturou o nariz, precisando passar por cirurgia às pressas. Na última sexta-feira, dia 19, ela apareceu nas redes sociais com o curativo e deu mais detalhes do acidente.

- Pessoal, só agora consegui entrar na internet e deixar uma mensagem para vocês? Foram momentos conturbados, mas nada muito grave, quebrei o nariz durante a folga, na jacuzzi do hotel onde estava hospedada, quero agradecer o pessoal do hotel e o Drº Israel que junto com sua esposa me receberam para fazer os primeiros socorros, disse.

E continuou:

- Foram três horas dentro de uma ambulância, até chegarmos ao hospital em Maceió, agradecer tbm a todos do hospital Memorial Arthur Ramos, os médicos que já estavam me aguardando, fizemos a tomografia e constatamos que tinha uma fratura no nariz. A situação não era tão simples assim, porém, foi descartado qualquer risco, entrei em cirurgia e fez um belíssimo trabalho a qual sou muito grata também! [...] Estou feliz com a minha recuperação, logo, logo entro nas redes sociais para tranquilizar os fãs, podem ter certeza que fizeram o melhor por mim? Obrigada, Alagoas, por terem feito o melhor pela minha vida. Espero encontrá-los em breve, doida para tomar uma com vocês de novo!! E vamos para o primeiro show da semana.