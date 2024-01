Luísa Sonza, Fred Nicácio e mais falam sobre desistência de Vanessa Lopes do BBB24

Deu o que falar! A desistência de Vanessa Lopes do BBB24 causou o maior burburinho e vários famosos vieram à público comentar sobre o ocorrido. Luísa Sonza, de 25 anos de idade, falou sobre o episódio na última sexta-feira, dia 19, e mencionou o perigo das redes sociais.

- Isso é mais uma prova de como a saúde mental é importante. Entender o que os outros fazem com a gente, o quanto a gente deixa as outras pessoas entrarem na nossa cabeça, a ponto da gente enlouquecer. Isso pode ser levado como uma amostra o quanto a internet mexe com a nossa saúde mental e mexe com a nossa cabeça, a ponto da gente perder a sanidade, explicou a cantora.

Por outro lado, Fred Nicácio, ex-BBB, de 36 anos de idade, falou sobre a desistência da TikToker. O médico refletiu sobre a saída da sister e levantou um questionamento: a comoção seria a mesma se fosse uma mulher preta no lugar da influenciadora?

- Apertou o botão. Aguardo as cenas dos próximos episódios. Mas já posso prever a chuva de comoção. E ainda vai ter gente que diz que isso não tem recorte racial. Será que se fosse uma mulher preta em surto a comoção seria tamanha? Já vimos isso antes, e não, não foi assim, refletiu Fred.

A atriz Deborah Secco que também tem usado as redes para opinar sobre o programa, disparou:

- Chocada com a Vanessa. Realmente apertou o botão! Espero que ela realmente receba o apoio e ajuda que merece... É uma menina nova, linda. Merece ser bem assistida, comentou a Deborah.

E parece que é só o começo! Estamos de olho nos próximos capítulos da casa mais vigiada do Brasil.