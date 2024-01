Magalhães e Martinelli marcam, Arsenal atropela Crystal Palace e volta a vencer no Inglês

Sem querer deixar os líderes Liverpool e Manchester City sumirem de vista, o Arsenal atropelou o Crystal Palace ao fazer 5 a 0, neste sábado, no Emirates Stadium, em Londres, pela 21ª rodada do Campeonato Inglês, com destaque para o trio brasileiro de 'Gabrieis'. Magalhães abriu o placar, Jesus deu assistência para o gol de Trossard e Martinelli marcou os dois últimos gols para sacramentar a goleada.

Com o resultado, o Arsenal quebrou uma série de três tropeços consecutivos no Campeonato Inglês e recuperou o terceiro lugar, com os mesmos 43 pontos de Manchester City (2º) e Aston Villa (4º). O líder é o Liverpool, com 45. Já o Crystal Palace ficou com 21, no meio da tabela de classificação.

Gabriel Magalhães foi o principal destaque do Arsenal na partida. Com apenas dez minutos, após cobrança de escanteio, ele subiu no "segundo andar" e cabeceou bonito para colocar a bola no fundo das redes. O segundo, aos 36, era para ter sido também do brasileiro. Em novo tiro de canto, ele chegou sozinho para testar firme e marcar. No entanto, a bola bateu nas costas de Henderson antes de entrar. Por isso, o gol foi dado para o goleiro, contra.

O Arsenal, inclusive, comandou as ações no primeiro e poderia ter ido para o intervalo com um placar ainda mais elástico, já que Gabriel Jesus e Trossard desperdiçaram grandes oportunidades. Do outro lado, o Crystal Palace foi mais tímido, mas teve alguns lampejos de bons momentos.

No segundo tempo, em uma arrancada de Gabriel Jesus, Trossard recebeu livre para fazer o terceiro do Arsenal, aos 13 minutos. Mais tarde, o atacante deixou o campo para a entrada de mais um brasileiro: Gabriel Martinelli. Em grande vantagem, o Arsenal sobrou ainda mais em campo e viu o adversário recuar para tentar impedir uma goleada.

No entanto, o Arsenal teve ainda mais espaço e chegou a fazer o quarto aos 49. Gabriel Martinelli recebeu de Nketiah, invadiu a área pela esquerda e tocou na saída do goleiro para fazer 4 a 0.

O próprio brasileiro fechou a conta em um replay do quarto gol. Aos 50, Jorginho deu lindo lançamento para Martinelli, que disparou em velocidade, entrou na área e deu novamente um tapa de chapa para liquidar a fatura.

Pelo Campeonato Inglês, o Arsenal só volta a campo no dia 30 de janeiro (terça-feira), às 16h30, para enfrentar o Nottingham Forest, no City Ground. Já Crystal Palace desafia o Sheffield United no mesmo dia, às 17h, no Selhurst Park.