Sofia Vergara entrega motivo de ter se divorciado de Joe Manganiello: Eu não queria ser uma mãe idosa

Após dez anos juntos, Sofia Vergara decidiu colocar ponto final no casamento com Joe Manganiello. Até então, os motivos eram incertos. Mas, agora, a atriz decidiu abrir o coração e expor o motivo .

Em entrevista ao jornal El País, Vergara, de 51 anos de idade, afirmou que a relação chegou ao fim pois ela não queria ter mais filhos para não ser uma mãe idosa, enquanto Joe, de 47 anos, ainda pensava em continuar aumentando a família.

Bem, me divorciei recentemente do meu segundo marido, com quem estive por dez anos. Meu casamento acabou porque meu marido era mais jovem, ele queria ter filhos e eu não queria ser uma mãe idosa. Eu sinto que não seria justo com o bebê. Respeito quem faz, mas isso não é para mim, disse.

E continuou:

Tive um filho aos 19 anos de idade, que hoje tem 32 anos. Estou pronta para ser avó, não mãe. Então, se o amor vier, ele tem que vir com os próprios filhos. Estou quase na menopausa, é o ciclo natural das coisas. Quando o meu filho se tornar pai, deixe-o trazer o bebê para mim por um tempo e, então, eu o devolverei e seguirei com minha vida. É isso o que tenho que fazer.