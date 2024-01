Anitta entrega para quem está torcendo ganhar o BBB24

Ao que parece, Anitta já elegeu a sua vencedora do BBB24! Não é novidade que a cantora adora acompanhar o reality show da TV Globo e torcer pelos seus favoritos, né? É só lembrar da época em que ela adorou Juliette e até levou a ex-BBB para morar em sua casa.

Desta vez, não foi diferente. Anitta deixou um comentário no perfil do Instagram de Beatriz Reis, participante do time Pipoca.

Campeã, escreveu.

Na mesma hora, os fãs celebraram:

Se a Anitta falou, está falado. Beatriz campeã, afirmou um.

Ela adotou a Beatriz igual adotou a Juliette, disparou outro.