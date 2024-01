Santos estreia contra o Botafogo, em Ribeirão

O Santos estreia hoje no Paulistão, às 18h, contra o Botafogo, em Ribeirão Preto. O Peixe retorna aos gramados após passar pelo maior vexame da sua história em 2023, quando caiu para a Série B do Cameonato Brasileiro.

Reformulado após a eleição do novo presidente Marcelo Teixeira, o time do litoral estreia no comando o técnico Fábio Carille, que retornou ao clube após quase dois anos. A expectativa é que as noavs contratações como Gil, Giuliano, Pedrinho, Guilherme e Pituca façam suas estreias no time titular.

Durante coletiva concedida ontem, Marcelo Teixeira anunciou um novo patrocinador para o clube: a GT Foods, empresa do ramo alimentício que vai estampar a marca da Canção Alimentos no ombro da camisa.

Na quinta-feira (18), o clube anunciou os laterais Aderlan e Jorge para a disputa do Paulistão.