'Hamilton é uma marca, Verstappen é um piloto de Fórmula 1', afirma ex-diretor de equipe

A rivalidade instaurada desde 2021 entre Lewis Hamilton e Max Verstappen continua em alta apesar de a batalha entre os dois por um título mundial de Fórmula 1 ter ficado limitada a uma única temporada. Dessa vez, quem saiu em defesa do holandês e alfinetou o britânico foi Graham Watson, ex-diretor da Toro Rosso, equipe filial da Red Bull - onde Verstappen começou -, e atual chefe de operações de corridas da categoria máxima do automobilismo mundial.

"Max é a melhor coisa que aconteceu na Fórmula 1. Acho que Max, sozinho, salvou a Fórmula 1. Lewis Hamilton é muito talentoso, mas está envolvido em tantas coisas que as pessoas se perguntam: ele é um piloto de Fórmula 1 ou não? Ele está associado a muitas outras coisas. Lewis Hamilton é uma marca, Max Verstappen é um piloto de Fórmula 1. E isso não vai mudar", afirmou Watson à Formule1 Magazine.

De fato, como afirmou Watson, Hamilton tem se engajado cada vez mais em causas alheias ao circo da Fórmula 1, mas que, de alguma forma, trazem impactos para o automobilismo. A luta contra o racismo, contra desigualdade social e questões relacionadas ao meio ambiente fazem parte do cotidiano do britânico.

Para Watson um ponto crucial para entender a mentalidade de Verstappen diz respeito ao pai do tricampeão mundial. Jos, que pilotou na F-1 na década de 1990 e início dos anos 2000, foi companheiro de equipe de Michael Schumacher na Benetton em 1994. Na ocasião, acabou preterido diante da ascendência do alemão que viria a conquistar sete títulos mundiais. Essa experiência pode ter ajudado Jos a forjar o filho, Max, com uma premissa que remete à competição interna nas equipes.

"Flavio Briatore (chefe da Benetton), tinha um forte vínculo com Michael, tanto no aspecto esportivo quanto no pessoal. É por isso que eu acho que Jos imprimiu em Max, muito cedo, a ideia de que a primeira coisa que você tem de fazer é destruir seus companheiros de equipe. E nós vimos isso nos últimos anos", afirmou Watson, que ainda reforçou sua posição.

"Tem de ser o seu time, você tem de ser o homem em torno do qual tudo gira. Estou convencido de que você agora também vê isso com Max. Primeiro, derrote seu companheiro de equipe, depois conquiste o título", completou o neozelandês.

Verstappen tem como companheiro de equipe Sergio Pérez. Apesar do desempenho claudicante nas temporadas a bordo da Red Bull, o mexicano tem cumprido tarefas importantes e não tem incomodado o holandês na briga pelos título mundiais.

A temporada 2024 da Fórmula 1 começa no dia 2 de março, no Bahrein. Na semana anterior, os pilotos já se encontram no país do Oriente Médio para realizar as sessões de treinamento da pré-temporada.