Clubes do Grande ABC iniciam hoje caminhada no Paulistão

Finalmente vai começar a temporada 2024 para os clubes do futebol paulista. Hoje à tarde, será dado o ponta pé inicial para a competição regional mais disputada do País: o Paulistão. Serão 16 clubes na briga pelo título, mais de 100 jogos até a final e um total de 416 atletas. O Palmeiras é o atual bicampeão da competição e o time a ser batido.

O Grande ABC será representado por três clubes: Santo André (que está no Grupo A com Santos, Ituano e Portuguesa), Àgua Santa (pertencente ao Grupo B com Palmeiras, Guarani e Ponte Preta) e o São Bernardo FC (integrante do Grupo D com São Paulo, Botafogo e Novorizontino).

Na primeira fase, os times enfrentam apenas adversários de outros grupos em jogos só de ida. Os dois melhores de cada chave se pegam nas quartas de final, também em jogo único. Apenas a final terá ida e volta dos confrontos. Os dois clubes com menor pontuação caem para a Série A2.

ÁGUA SANTA

O time de Diadema é o atual vice-campeão da competição. Para esta edição do Paulista, o clube conseguiu manter a base sensação de 2023 e ainda trouxe novos atletas, como os atacantes Neilton, Jael e Keké, o zagueiro Roger Carvalho, o meia Léo Sena, entre outros. O comandate do projeto é o técnico Bruno Pivetti, de 39 anos, que já passou por Náutico, Chapecoense e Guarani. O treinador se mostra bastante satisfeito com a preparação do time para o Paulistão. “Cheguei em outubro e tivemos o devido tempo para preparar bem o elenco. Nosso trabalho foi facilitado porque o clube manteve a base vice-campeã e ainda conseguiu trazer 10 jogadores para agregar. Os trabalhos foram extremamente positivos, os jogadores se dedicaram bastente. Acredito que vamos chegar muito bem para a estreia”, analisa Pivetti.

SÃO BERNARDO

O Tigre foi outra sensação do Paulistão de 2023. Ficou em terceiro lugar na classificação geral e foi eliminado para o Palmeiras em um jogo que ofereceu muitas dificuldades para o alviverde. A exemplo do Água Santa, o clube são-bernardense manteve a base do ano passado e reforçou setores com alguns nomes pontuais. Talvez a maior contratação tenha sido a renovação contratual do técnico Márcio Zanardi, 45 anos, que está à frente do Tigre desde 2021. O treinador é outro que gostou do que viu na pré-temporada. “Temos uma plataforma bem definida, um time experiente e jogadores muito interessantes. Fizemos uma boa pré-temporada, trabalhamos muito e ajustamos a equipe jogando com e sem a bola. Nossa equipe joga em transição muito forte, então é entender esse trabalho e colocar em prática. Estamos muito felizes e ansiosos para a estreia”, comentou.

SANTO ANDRÉ

Dos três clubes da região, o Ramalhão é o que teve menos tempo de preparação. O elenco foi montado praticamente do zero. A apresentação oficial dos jogadores só aconteceu no dia 19 de dezembro. De lá pra cá, outros nomes chegaram e o técnico Fernando Marchiori teve que ir ajustando os treinamentos para buscar o entrosamento. Mesmo nesse afogadilho, o clube trouxe nomes interessantes, como os zagueiros Walce e João Maistro, os meias Sousa e Ariel Palácio, o atacante Lohan, além do retorno do lateral Junior Caiçara.

Marchiori está ciente das dificuldades, já chegou até a declarar que o objetivo do clube é se manter na A-1, mas não perde a confiança. “Tivemos apenas 10 dias para trabalhar com todo o elenco à disposição. Por isso, a pré-temporada em Guararema foi de fundamental importância. O Paulista é muito complicado, mas esperamos fazer um bom campeonato e surpreender.”

Brunão recebe últimos retoques para os jogos do Santo André