Água Santa abre Paulistão hoje à tarde, em Bragança

A caminhada do Água Santa no Campeonato Paulista começa hoje à tarde, às 17h15, contra o RB Bragantino, em Bragança. Será o primeiro jogo oficial do clube desde a final do campeonato passado, no dia 9 de abril de 2023. De lá pra cá, o Netuno não teve calendário oficial. Neste ano, porém, os diademenses terão calendário cheio. Além do Paulistão, o clube vai disputar a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro da Série D.

A expectativa é de outra boa campanha, uma vez que a diretoria conseguiu manter a base vice-campeã paulista e contratou mais 10 jogadores para compor o elenco. “A história do ano passado ficou pra trás, nós nos preparamos para construir uma nova história e ainda melhor. Todos estão encarando dessa forma. Entendo que o atual elenco é o melhor que o clube já conseguiu montar. Por isso, as expectativas são as melhores possíveis”, diz o lateral Rhuan.