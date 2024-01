Mudará o capitão, não o time, diz Paulo Serra

O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), mostrou animação com a possiblidade de alguém de seu grupo sucedê-lo na eleição de outubro e disse que, caso seu indicado seja eleito, “o que muda é o capitão, não o time”.

Durante a inauguração da Escola Parque na Vila Sá, na noite de quinta-feira, Paulo Serra fez um breve balanço de sua gestão, dizendo que o que ouve na cidade é que Santo André melhorou muito nos últimos sete anos. Mas que o fato de seu governo entrar no último ano de mandato não é salvo conduto para que a classe política e a sociedade acharem que o trabalho terminou.

“Claro que temos demandas, problemas. Com certeza se tivéssemos começado a consertar os erros lá atrás, teríamos uma cidade ainda melhor do que está hoje. Evoluímos e vamos continuar evoluindo muito”, disse o tucano. “Temos recebido carinho em todas as agendas que cumprimos, nas nossas caminhadas pela cidade e a percepção do morador é que Santo André melhorou demais nos últimos sete anos”, emendou.

Paulo Serra prosseguiu. “A única coisa que eu não quero é que, neste último ano, e comecei a sentir isso nas falas, é que surjam discursos meio que de despedida. Não tem esse clima, não. Vamos continuar a gestão da cidade, temos um ano pela frente. E, se mudar uma coisa, é só o capitão que muda, o time permanece. O ritmo de trabalho permanece. A cidade merece ter esse ritmo, com pessoas dedicadas, apaixonadas, que vivem a cidade e que trabalham muito para tirar projetos do papel”, emendou.

Aos poucos, Paulo Serra vem entrando no assunto eleição. Já disse que o prefeiturável deve sair do PSDB, partido que ele preside em nível estadual, que vê com bons olhos repetir a dobrada com o PL de vice e que a grande qualidade do futuro escolhido será o de unir o grupo governista. No fim do ano passado, diante da intensificação das atividades eleitorais de players governistas do processo, ele reuniu nove potenciais candidatos para conversar sobre o pleito e defendeu o fim das cotoveladas de bastidores para que a união prevalecesse no grupo.

O que se comenta nos bastidores é que a disputa hoje está mais afunilada, com menos da metade dos nove players que participaram daquela reunião, e que o chefe do Executivo quer anunciar o nome do candidato que irá representar a gestão nas urnas depois do Carnaval, que neste ano acontece entre os dias 10 e 13 de fevereiro.

'Queremos consenso no PSDB estadual'

Presidente estadual do PSDB, o prefeito de Santo André, Paulo Serra, disse que tem dialogado com o presidente nacional do tucanato, Marconi Perillo, e tem avançado a construção de uma candidatura de consenso para comandar o partido no Estado. Ele voltou a falar que a convenção deve acontecer entre o fim de fevereiro, começo de março.

“Temos dialogado muito e estamos fechando a data da convenção. Tem uma data de pré-agendamento, agora no mês de fevereiro, e ele está construindo uma chapa única. A gente quer construir esse consenso, é o grande ponto que eu tenho falado com o presidente Marconi”, comentou Paulo Serra, que foi alçado ao comando da legenda pelas mãos do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, em seu último ano como presidente nacional do PSDB, no fim do ano passado.

Marconi tem cobrado publicamente a realização de uma convenção estadual e Paulo Serra sustenta que, em São Paulo, menos de 30% dos diretórios municipais estão regularizados - que significa dizer que sete em cada dez diretórios tucanos não poderiam participar do pleito, o que não traria o real sentimento da militância com relação aos rumos da legenda no Estado.

Para Paulo Serra, mais importante do que o “nome de A ou B” é encontrar união para traçar a estratégia de lançamento de candidatos nas eleições municipais que tenham a identidade tucana.

“Nós vamos atravessar a eleição de 2024 com olhos com foco em 2026 para gente ter um projeto nacional, mas para atravessar 2024, a gente tem que mostrar cara para sobreviver e para estar pronto para 2026. Evidentemente que, numericamente, 2024 não vai ser o nosso melhor ano. A gente perdeu o governo do Estado, então não tem jeito de manter quase 200 prefeitos como nós elegemos em 2020. Mas é possível, sim, ter cidades importantes, desde que mantenhamos o conceito partidário. E esse conceito é ter a identidade de o PSDB se reconectar as pessoas”, pontuou.

“Estamos caminhando por um consenso, estamos caminhando para um momento de pacificação e eu tenho, junto com o presente Marconi, trabalhado muito nisso”, emendou.