Palavra do leitor

Pombos em S.Caetano

São Caetano vai gastar R$ 16 mi com controle de insetos e pombos (Política, dia 17). Não discuto a necessidade do serviço, mas quando leio as reportagens referentes às contratações da Prefeitura, me dão mal-estar.

Walmir Ciosani

São Bernardo

Lewandowksi – 1

‘Ricardo Lewandowski é anunciado como ministro da Justiça’ (Política, dia 12). Um ministro da Justiça e Segurança Pública que foi do STF (Supremo Tribunal Feeral), nomeado por Lula durante o seu primeiro mandato de presidente da República. O que você pensa disso? Começa a cair a máscara desse desgoverno, ajudado (e muito) pela Suprema Corte. Isso fica claro com o “presente” dado por Lula a Ricardo Lewandowski pela lealdade. Lembrem-se de que, quando ele estava no STF, tornou obrigatória a vacina da Covid-19 com uma “canetada”, atropelando o livre arbítrio do cidadão. O compadrio se solidificou agora com essa nomeação, com Flávio Dino indo para o STF e Lewandowski para o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Tudo com um presidente que chancela quem rouba um pão, um celular ou um remédio. Foi patético ver diante das câmeras de televisão, recentemente, Lula, Lewandowski e Flávio Dino de mãos cruzadas com punhos cerrados em louvor à democracia. Este é o País da democracia que não dá valor aos jovens do futuro!

Francisco Emídio Carneiro

São Bernardo

Lewandowksi – 2

Lula e o PT – de histórico lema, primeiro os nossos, depois os fiéis aliados – não tiveram piedade para dar uma verdadeira rasteira no PSB. Quando o Planalto indica para a Pasta da Justiça o ex-ministro do STF Ricardo Lewandowski, que até então era ocupada por Flávio Dino (PSB-MA), que foi para o STF, na vaga de Rosa Weber, é como se estivesse com amnésia. Dá um passa-moleque no partido do vice Alckmin, mesmo sabendo que o apoio desta sigla foi decisivo para a apertada vitória contra Bolsonaro. Aliás, uma segunda rasteira por obra de Lula, já que, em setembro de 2023, o Márcio França (PSB-SP) foi enxotado do Ministério de Portos e Aeroportos. Pior do que tudo isso é que certamente, com Lewandowski na Justiça, a segurança pública vai continuar órfã da falta de preocupação histórica do PT com a área.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)

Sucessão em S.Bernardo

‘Morando só preparou Marcelo, diz Fran Silva sobre sucessão’ (Política, dia 18). Muito me admira a reportagem do secretário de Cultura e Juventude de São Bernardo do, Fran Silva, defender Marcelo Lima para ser o sucessor de Orlando Morando. Ele só esqueceu de defender que Marcelo, na época em que era deputado federal, não destinou R$ 1 para a Pasta de Cultura e Juventude, sendo que o mesmo gastou mais de R$ 400 mil em emendas parlamentares. A cultura da cidade precisa de investimentos e eles, por serem parceiros, não pensaram nisso.

Rodrigo Soares

São Bernardo

Autistas

Parece que temos 300 mil autistas na Capital. Pergunta que não quer calar: temos pessoas capacitadas para cuidar de crianças e adultos desde o espectro moderado ao mais grave, quando um ser humano toma um suco e engole o canudo? Onde estão deputados e vereadores de São Paulo e cidades vizinhas, que foram eleitos e estão ali para controlar o poder público em suas ações de assistência aos menos favorecidos? Para onde estamos caminhando?

João Camargo

Capital

Favorito

O Corinthians é o favorito ao título da Copinha, dada a ausência do VAR, o árbitro de vídeo.

Soraia C. Pêra

São Bernardo