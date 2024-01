ITA terá sede no Ceará; quando será o vestibular e quais são os cursos?

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou nesta sexta-feira, 19, o decreto que cria um câmpus do Instituto Tecnológico Aeroespacial (ITA) em Fortaleza, no Ceará. O vestibular para o ITA de Fortaleza será realizado já em 2024 para um total de 50 vagas iniciais. Atualmente, o ITA tem um único campus em São José dos Campos, no interior de São Paulo.

O ITA do Ceará terá dois novos cursos, que não existem na unidade paulista: Engenharia das Energias Renováveis e Engenharia de Sistemas. Os primeiros selecionados no vestibular estudarão os dois primeiros anos, 2025 e 2026, no câmpus de São José, já que as obras na unidade de Fortaleza só ficarão prontas em 2027.

"Não quero que o Nordeste tenha coisas tiradas dos outros Estados. A única coisa que eu quero é que o Nordeste tenha a mesma oportunidade que tenha qualquer outro Estado dos mais ricos desse País", afirmou Lula.

A partir da semana que vem, segundo o Ministério da Educação (MEC), Camilo Santana, o governo federal vai transferir R$ 50 milhões para que o Ceará inicie as obras. Hoje frente da pasta, Santana governou o Estado nordestino por dois mandatos.

O governo vai recuperar prédios históricos da base aérea em Fortaleza e construir outras estruturas como laboratórios e alojamentos para receber os alunos do ITA.

Mais de 40% dos estudantes aprovados para estudar no ITA são do Ceará. A grande quantidade de alunos vindos dessa região é um dos motivos que justificaram a criação da nova unidade, segundo o governo. O Instituto é administrado pelo Comando da Aeronáutica, mas também atende alunos civis, atendendo às normas de regulação e avaliação do Ministério da Educação.

De acordo com o presidente, a ideia de criar uma unidade em Fortaleza foi do ministro da Defesa José Múcio. O plano já era ventilado no governo desde julho do ano passado, como mostrou o Estadão.

Inicialmente o projeto seria lançado até o fim de 2023, mas acabou ficando para o início deste ano. Na época em que Santana governava o Estado, o ITA realizou mestrados profissionais em Fortaleza em parceria com a Universidade Federal do Ceará (UFC). A 1ª turma do Mestrado Profissional em Segurança de Aviação e Aeronavegabilidade Continuada, aberta em 2015, foi o primeiro curso do ITA fora da sede.