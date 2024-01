Pentacampeã mundial de surfe, Carissa Moore anuncia 'novos rumos' após Paris-2024

A pentacampeã Mundial e campeã olímpica Carissa Moore anunciou, nesta sexta-feira, que vai se afastar do surfe competitivo para iniciar um novo capítulo em sua vida e carreira. Antes, a havaiana de 31 anos ainda vai competir em duas etapas do mundial feminino, Pipeline e Taiti, e vai em busca do bicampeonato olímpico nos Jogos de Paris-2024.

"Estou animada para ver o que mais há lá fora. Não gosto da palavra aposentadoria. Gosto de dizer uma saída da turnê, ou apenas dar um passo atrás, ou mudar de marcha, ou tipo evoluindo", afirmou a surfista.

Primeira medalhista de ouro olímpico no surfe em Tóquio-2020, Carissa vai tentar repetir a façanha em Paris. Para Jessi Miley-Dyer, chefe de esportes da World Surf League (WSL), o legado que Carissa deixa é importante para a história da modalidade.

"Enquanto Carissa Moore compartilha sua decisão neste novo capítulo, refletimos sobre sua incrível jornada e o profundo impacto que ela teve no surfe. Ele é campeã e um modelo dentro e fora da água", afirmou.

No circuito desde 2010, Carissa se acostumou a conquistar títulos. Com cinco títulos mundiais no currículo, a havaiana deixa seu traço particular para as novas gerações que estão surgindo.

"Suas conquistas transcenderam o esporte trazendo um novo nível de capacidade atlética e progressão ao surfe. A sua inspiração em ultrapassar limites tem sido inspiradora e sua ausência no cenário competitivo será profundamente sentida", completou Jessi Miley-Dyer.