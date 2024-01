Bolsas de NY fecham em alta, após techs levarem S&P 500 ao recorde e Nasdaq ao pico em 2 anos

As bolsas de Nova York fecharam em alta firme nesta sexta-feira, 19, diante de uma escalada de ações de tecnologia que ajudou a impulsionar tanto o índice S&P 500 quanto o Dow Jones à maior pontuação da história e o Nasdaq ao maior nível em dois anos.

O índice S&P 500 avançou 1,23%, aos 4.839,81 pontos, e renovou pela primeira vez o recorde que havia estabelecido há cerca de 2 anos. O Dow Jones, que já havia visto máximas desde dezembro, voltou ao cume, com valorização de 1,05%, a 37.863,80 pontos. Já o Nasdaq subiu 1,70%, ao 15.310,97 pontos, na máxima intraday. Na semana, houve ganhos de 1,17%, 0,72% e 2,26%, respectivamente.

Um dos grandes temas do Fórum Econômico Mundial, em Davos, nesta semana, a inteligência artificial (IA) segue como um dos principais fatores de otimismo nos mercados acionários, em benefício sobretudo do setor tecnológico.

Hoje, o papel da Meta saltou 1,95% e alcançou seu maior patamar já registrado, após o CEO Mark Zuckerberg sinalizar planos de investimentos em IA, inclusive com a compra de chips da Nvidia (+4,17%).

Apple, por sua vez, se apreciou 1,55% e estendeu os ganhos da véspera, quando o Bank of America citou perspectivas na área de IA para elevar a recomendação da fabricante do iPhone de "neutra" para "compra".

As fabricantes de chips semicondutores também estiveram entre os destaques, em continuação do movimento de ontem. Super Micro Computer saltou 35,94%, após projetar guidance melhor que o esperado pelo mercado. Na esteira, Qualcomm aumentou 4,59%, Intel, 3,02%, AMD, 7,11%.

A Capital Economics prevê que as novidades na área da inteligência artificial não apenas beneficiará os negócios acionários este ano, como formará uma bolha, à medida que investidores buscam lucrar com esses sistemas. "A economia dos EUA não será obstáculo para essa bolha inflar", acrescenta.

O cenário jogou ao segundo plano as incertezas sobre a trajetória dos juros básicos americanos. A curva futura, inclusive, adiou de março para maio a chance majoritária de o Federal Reserve (Fed) começar o ciclo de corte de juros, de acordo com o monitoramento do CME Group.

Neste cenário, houve espaço para perdas em Wall Street. iRobot desabou 26,93%, após o The Wall Street Journal revelar que a União Europeia planejar bloquear a compra da empresa pela Amazon (+1,20%).