Inter confirma força, elimina a Lazio e buscará o tri da Supercopa da Itália contra o Napoli

Como era esperado, a decisão da Supercopa da Itália na segunda-feira será entre o atual campeão Napoli e a Internazionale, líder desta temporada e bicampeã da competição. A equipe de Milão garantiu a segunda vaga na decisão nesta sexta-feira, com grande apresentação e vitória sobre a Lazio por 3 a 0 no Al-Awwal Park, em Riad, na Arábia Saudita.

Vivendo grande momento na temporada, a Inter poderia ter fechado a semifinal com uma goleada histórica sobre a Lazio do brasileiro Felipe Anderson. Foram inúmeras chances desperdiçadas pelos comandados de Simone Inzaghi.

A bola rolou em Riad e a Inter iniciou sua "aula" de futebol. Buscando o gol desde o início, precisou de somente 18 minutos para abrir o marcador. E com uma pintura. Em rápida trama ofensiva, com a bola passando por diversos jogadores, o toque de letra de Dimarco terminou em gol de Thuram.

Diferentemente do jogo da semifinal de quinta-feira, entre Napoli e Fiorentina, no qual o público foi frustrante, desta vez bastante gente foi ao Al-Awwal Park. E viu uma Inter criando e desperdiçando gols em alta escala, sobretudo na etapa final.

No primeiro minuto do segundo tempo, o atacante Pedro foi ajudar na defesa e acabou cometendo pênalti em Lautaro Martínez. A marcação veio com auxílio do VAR. Artilheiro na temporada, com 20 gols, o argentino deixou Çalhanoglu cobrar e fazer 2 a 0.

Em boa vantagem, a Inter pouco sofreu atrás. A Lazio até reclamou de um toque de mão de Çalhanoglu pouco depois. Mas sem sucesso. Desanimada, a equipe apenas lutou para evitar mais gols.

O bombardeio no gol, de Provedel foi gigante, mas com a bola teimando em não entrar. Dimarco bateu raspando, Thuram demorou a finalizar, cara a cara, Lautaro bateu no travessão e Çalhanoglu mandou raspando.

Ciente que terá uma pedreira na final de segunda-feira, Inzaghi resolveu poupar suas principais peças e foi tirando os astros de campo. Thuram, Lautaro e Çalhanoglu foram para o banco descansar. Viram a Lazio não ter força para reagir e Frattesi fechar a conta em passe perfeito de Mkhitaryan.