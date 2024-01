Sem lateral Heitor, Guarani está pronto para encarar Corinthians na estreia do Paulistão

O Guarani está pronto para a estreia no Paulistão de 2024. Fora de casa, faz o primeiro jogo da temporada diante do Corinthians, na Neo Química Arena, em São Paulo, no domingo, às 18h. Mas, o técnico Umberto Louzer não poderá contar com todos os reforços que foram contratados pela diretoria.

O lateral-direito Heitor, oficializado nos últimos dias, não foi regularizado a tempo para esse duelo de estreia. Ele rescindiu o contrato com o Internacional para acertar em definitivo com o Guarani, mas a documentação demorou e o clube paulista viu o prazo de inscrição para a estreia se encerrar antes.

De qualquer forma, dos 12 jogadores contratados, apenas Heitor não está apto para estrear. Os demais estão à disposição da comissão técnica: o goleiro Vladimir, o lateral-esquerdo Hélder, os zagueiros Rayan, Márcio Silva, Pedro Henrique e Léo Santos, os volantes Camacho e Anderson Leite, o meia-atacante Chay e os atacantes Gabriel Santos, Reinaldo e Marlon.

Para essa temporada, a diretoria optou pela manutenção de Umberto Louzer, mas perdeu jogadores importantes e acabou fazendo uma reformulação em seu elenco. No setor defensivo, foram diversas baixas, enquanto Léo Santos e Rayan chegaram para ser titulares. No gol, com a lesão de Pegorari, Vladimir foi contratado por empréstimo do Santos para disputar vaga com Douglas Borges.

Nomes importantes como o volante Camacho, ex-Santos, e o meia-atacante Chay também chegaram. Depois de decepcionar no Paulistão de 2023, o Guarani tenta voltar ao mata-mata, no qual participou por duas temporadas consecutivas - 2021 e 2022.

A provável escalação da estreia é esta: Douglas Borges; Diogo Mateus, Léo Santos, Rayan e Mayk; Matheus Bueno, Camacho, Régis e Chay; Bruno Mendes e Derek. Técnico: Umberto Louzer.