Marido de Dulce Maria diz não saber prever nova reunião de RBD

Não vem aí? Paco Álvarez, marido da estrela mexicana Dulce Maria, abriu o jogo sobre a continuação da banda RBD. Como você acompanhou, a sensação latina finalizou recentemente a turnê de reencontro Soy Rebelde Tour.

Em entrevista à imprensa mexicana, o companheiro da cantora integrante do grupo afirmou que não é capaz de dizer o futuro dos shows, já que o grupo não está oficialmente reunido.

- A turnê terminou, eles entraram de férias, foram descansar e não voltaram a se reunir, então, não sei, admitiu Paco Álvarez, sem entrar em maiores detalhes.

Álvarez, no entanto, afirmou que o DVD gravado na última apresentação do RBD no Brasil, o Live In São Paulo, deverá ser lançado muito em breve. Ainda mais, disse que ele virá acompanhado de um documentário do grupo.

Vale lembrar também que a própria Dulce Maria já havia se manifestado sobre o futuro do grupo após o encerramento da turnê.

- Agora vem a turnê do RBD, que é um presente enorme, mas não sei o que virá depois. Tampouco sei se vamos fechar um ciclo, ainda que na teoria sim, afirmou a artista à imprensa, em julho de 2023.