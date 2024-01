Lucas e Luigi são os ganhadores da Prova do Anjo no BBB24 e estão imunizados

Lucas e Luigi são os anjos da semana! Disputada em duplas, a prova desta sexta-feira, dia 19, foi inspirada no McDonald's. Os dois jogadores da prova estão imunes e são os anjos juntos, tendo que escolher o imunizado e o monstro em consenso.

Como já é de costume para essa competição, os participantes tiveram que sortear da urna quem poderia participar da disputa. Os nomes que puderam competir foram Michel, Isabelle, Giovanna, Yasmin Brunet, Alane, Beatriz, Nizam, Rodriguinho, Giovanna Pitel, Mc Bin Laden, Lucas Luigi e Lucas. Depois do sorteio, eles tiveram que escolher suas duplas e a ordem de jogo, que ficou assim:

Luigi e Lucas dupla número 1

Alane e Beatriz número 2

Giovanna e Yasmin Brunet número 3

Nizam e Rodriguinho número 4

Giovanna Pitel e Bin número 5

Michel e Isabelle número 6

Conectados, os dois participantes teriam que montar o quebra-cabeças de um hambúrguer. Enquanto um ficava responsável por correr e pegar as peças, o outro era erguido pelo companheiro e tinha que completar a imagem. A dupla que fizesse o menor tempo e apertasse o botão apenas com a figura montada de maneira correta era a campeã.

A primeira dupla a jogar foi Lucas e Luigi, e eles escolheram a estratégia de pegar todas as peças do quebra-cabeças e só depois começar a montar a imagem do hambúrguer. Com isso, eles fizeram um tempo de 118,266 segundos.

Logo em seguida chegou a vez das meninas Alane e Beatriz, que escolheram fazer diferente da primeira dupla e pegaram todas as peças de uma vez, sem observar antes de montar. A dupla completou a dinâmica em 246,172 segundos, porém, como não encaixaram as peças direito, estão eliminadas da prova.

Assim como a dupla anterior, Yasmin Brunet e Giovanna tiveram a estratégia de pegar várias peças de uma vez. Apesar de terem sido mais rápidas que a dupla anterior, com 119,413 segundos, as sisters também foram eliminadas por não terem encaixado uma peça da forma correta.

Nizam e Rodriguinho também tomaram a estratégia de levar todas as peças, mas o pagodeiro se atrapalhou na montagem e acabou perdendo tempo. Os dois acabaram até discutindo! No fim, a dupla ficou com 362,516 segundos e perdeu a Prova do Anjo.

A quinta dupla, MC Bin Laden e Pitel, usaram da mesma estratégia e até foram ágeis, mas uma peça do quebra-cabeça caiu após o funkeiro ter apertado o botão, eliminando os dois da disputa.

Por último, Michel e Isabelle montaram o lanche corretamente, mas não conseguiram bater o tempo de Lucas e Luigi e acabaram perdendo a disputa pela imunidade do anjo.