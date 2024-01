Ashley Park, de Emily In Paris, vai parar na UTI com após sofrer choque séptico crítico

Ashley Park iniciou 2024 levando um baita susto! A atriz de Emily In Paris usou as redes sociais nesta sexta-feira, dia 19, para compartilhar que está se recuperando de um caso grave de infecção que pode levar à morte.

A intérprete de Mindy na série da Netflix postou uma foto no Instagram em que aparece na cama de hospital. Na legenda, ela contou que o quadro de amigdalite evoluiu para um choque séptico crítico, afetando os órgãos e precisando ficar na UTI por alguns dias.

Enquanto estou processando e me recuperando das primeiras semanas de 2024, a única palavra na qual consigo pensar é gratidão. Enquanto estava de férias de Ano-Novo, em dezembro, o que começou como uma amigdalite tornou-se um choque séptico crítico, afetando vários dos meus órgãos. Sou grata pela minha saúde ter melhorado, ao contrário do haviam dito anteriormente, escreveu.

E continuou:

Agradeço, acima de tudo, ao Paul Forman, por estar incondicionalmente ao meu lado durante tudo isso. Você acalmou meus medos e me apoiou nas ambulâncias, em três hospitais estrangeiros, uma semana na UTI, prontos-socorros assustadores, inúmeros exames e injeções, dor angustiante e tanta confusão enquanto estávamos sozinhos do outro lado do mundo, longe daqueles que conhecemos. Eu te amo, Paulo. Mais do que posso dizer. Hesitei em compartilhar o que vem acontecendo, pois ainda estou em plena recuperação... mas agora sei que estou longe do pior [...] Estou me curando e prometo que vou ficar bem.