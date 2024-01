Corrida para 1.100 atletas angaria fundos para criança

Uma prova que deverá reunir 1.100 participantes neste domingo (dia 21), em São Bernardo, terá como vencedor Samuel Nascimento Valentim, um garoto de 11 anos que luta contra mielomeningocele (malformação congênita na coluna vertebral) e hidrocefalia (acúmulo anormal de líquor dentro do cérebro).

É a terceira edição da Correndo pelo Samuel, organizada por uma série de parceiros, como o Sindicato Nacional dos Cegonheiros. Na atual versão, a prova acontecerá na Avenida Robert Kennedy, 1.330, com largada prevista para as 7h - com as modalidades corrida e caminhada em percursos de 5 e 10 quilômetros.

O levantamento de recursos é uma necessidade da família. “O tratamento é contínuo. Tem fisioterapia, remédios, cadeira de rodas e outros cuidados especiais”, explica o pai, Aldemir Valentim dos Santos.

Apesar de o plano de saúde cobrir boa parte do tratamento, as despesas são muitas e altas. “Em maio do ano passado, o Samuel precisou fazer uma cirurgia para alinhar a coluna vertebral. Por causa de complicações, em vez de 10, ficou 75 dias internado na AACD. Além disso, demandava um cirurgião plástico, que pagamos com o dinheiro arrecadado na corrida de 2022.”

Esse, inclusive, foi o motivo de o evento de 2023 acontecer só em janeiro. “Ficamos envolvidos na recuperação dele. Quando começamos a organizar a corrida, estava em cima da hora e já tinham outras marcadas para o mesmo mês. Mas a 4ª edição será em novembro deste ano, retomando a tradição”, explica Aldemir.

EXEMPLO

Diferentemente da 1ª e 2ª corridas, em 2019 e 2022, nas quais Samuel participou, na terceira ele acompanhará do palco. Mas não pense que isso abalou sua empolgação. Pelo contrário. Permanece como exemplo de superação para muita gente grande. “É vida normal. Ele vai à escola, participamos de outras corridas e ele adora nadar. Sempre que possível, estamos no clube.”

A “3ª Correndo pelo Samuel” também se destacou pelo número de parceiros que contribuíram com a organização. Além do Sinaceg, apoiador desde a primeira edição, teve a Cooperceg, o Sicoob Credceg e de Fran Silva, atual secretário da Cultura e Juventude de São Bernardo.

Além da corrida, a família aceita doações. via pix (chave 11934914036) e pelo Mercado Pago, em nome de Aldemir Valentim dos Santos. A campanha e a rotina de Samuel podem ser acompanhadas pelas redes sociais: Facebook e Instagram – @unidospelo_samuel.