Após sintomas, Belo testa positivo para Covid-19

Afastado! Após começar a sentir sintomas parecidos com o de virose, Belo foi para o hospital no Rio de Janeiro. No local, o cantor testou positivo para Covid-19, segundo informações do Extra.

O artista, que recentemente esteve em uma das festas do BBB24 e também se apresentou na Arena Carnaval com Belo e Sorriso Maroto, em São Paulo, vai ficar em repouso até o dia 21.

Por conta de seu afastamento, Belo não vai mais participar do Ensaio da Anitta. Ainda de acordo com o site, Gracyanne Barbosa teria testado negativo para a doença.