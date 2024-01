Halle Bailey, de A Pequena Sereia, entrega motivo de ter escondido gravidez

Ela não vive no fundo do mar, mas é super discreta na vida real! Halle Bailey, a Pequena Sereia do live-action da Disney, surpreendeu o público ao dar à luz primeiro filho, Halo, com namorado, o rapper DDG, no ano passado. Isso porque a atriz, de 23 anos de idade, escondeu a gravidez. Agora, nas redes sociais, ela decidiu entregar o motivo de ter deixado algo tão importante de sua vida longe dos holofotes.

- Eu realmente valorizo as pessoas que são gentis e compreensivas, especialmente com relação à minha decisão de esperar para compartilhar algo tão sagrado e lindo. Eu só queria garantir que viveria momentos lindos, privados e saudáveis em minha jornada, disse no Snapchat.

Bailey ainda disse que ficou longe das redes sociais para evitar ter que comentar sobre os rumores da gravidez.

- Realmente tentei, apenas para me manter sã e bem. Eu sei que havia inúmeros pessoas que sempre comentavam: Nós sabemos, garota, nós sabemos, e eu respondia: Que ótimo que você sabe, mas estou apenas em paz. É maravilhoso se você me apoiar. Caso não, espero que tenha uma vida maravilhosa.

Atualmente, Halle tem apenas uma foto do bebê em seu perfil do Instagram, que mostra a mãozinha da criança. Tirando isso, ela continua escondendo detalhes da gestação, sem mostrar nenhum registro da barrigona.