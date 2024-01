Viviane Araújo usa vestidinho de rede e plumas para ensaio de rua do Salgueiro

Viviane Araújo nunca erra, não é? No ensaio de rua do Salgueiro, que rolou na última quinta-feira, dia 18, a rainha de bateria da escola de samba arrasou ao marcar presença com um vestido de rede.

Pois é, o look ainda ficou mais completo com uma série de plumas nas cores da escola. Com o cabelo liso e o salto vermelho, Viviane caiu no samba direto no asfalto.

Neste ano, o Salgueiro entra na avenida com o tema enredo Hutukara, que alerta sobre a importância de preservar a Amazônia e defender o povo Yanomami.