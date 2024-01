Brunna Gonçalves mostra pé com bolhas após ensaio da Beija-Flor: Saldo da noite

Na noite da última quinta-feira, dia 18, Brunna Gonçalves vestiu um belíssimo look azul para o ensaio da Beija-Flor. A musa da escola de samba encantou com o visual recortado, que deixava seu tanquinho à mostra.

A artista ainda requebrou no samba e mais uma vez impressionou com suas habilidades de dança. Ludmilla fez questão de comparecer à quadra para prestigiar a esposa.

Nas redes sociais,Brunna compartilhou um vídeo mostrando como seu pé ficou cheio de bolhas após o ensaio e escreveu: Saldo da noite.

Quem também marcou presença no ensaio foi Brunna Griphao, que apostou em um vestido de decote poderoso. Giovanna Lancellotti trocou beijos com o namorado, o empresário Gabriel David. Enzo Celulari vestiu um look confortável e também esteve por lá.