BBB 24: Madrugada tem discussão e até flerte entre os confinados; leia o resumo

A noite do Big Brother Brasil 24 foi agitada. Nesta quinta-feira, 18, após a Prova do Líder, que consagrou Matteus vencedor. As indicações para o Na Mira do Líder não agradaram a todos e, além disso, os brothers demonstraram preocupação com Vanessa Lopes, que precisou ser consolada durante a noite.

Mc Bin Laden se resolveu com Vanessa, mas iniciou uma discussão com Yasmin Brunet e Wanessa Camargo. Também rolou flerte entre Vinicius e Isabelle.

Confira o resumo:

Clima de Flerte

Vinicius e Isabelle entraram em clima de romance. O brother comentou com ela "por mim a gente já tinha dado um beijo". Matteus, o novo líder, também chamou Deniziane para o quarto, mas o casal não dormiu sozinho, já que contaram com a presença de Vanessa Lopes.

Vanessa Lopes

A sister vem apresentando um comportamento acuado no programa, e chorou durante a noite. Mas nem todos acreditam. Matteus acha que a sister vai apertar o botão de desistência em breve e Rodriguinho comenta, em outro momento, "ela está querendo chamar atenção".

Vanessa expôs para Deniziane o que tem sentido: "Fico achando que todo mundo me odeia". Ela também desabafou com Yasmin Brunet: "Eu sei quem me faz bem aqui na casa".

A sister também se resolveu e pediu desculpas a Davi pela discussão sobre o café da manhã, além de conversar com Bin Laden "Eu queria te pedir perdão pela forma como eu te enxerguei".

Discussões

Wanessa Camargo e Bin Laden conversam. "Talvez a melhor resposta seja o Paredão", disse a sister, indicando um possível voto em Bin Laden. Ele e Yasmin Brunet também discutiram. Yasmin comentou mais tarde sobre a discussão com Wanessa Camargo, dizendo (sobre Bin Laden): "Ele é manipulador", "Ele pega a verdade e manipula para o que ele quer". Yasmin desconfia que ambas serão votos do MC.

Prova do Líder e pré-indicações

A Prova do Líder girou em torno de fases. Na final, disputaram pela liderança Alane, Matteus e Pitel - e Matteus levou a coroa. O brother colocou Nizam, Pitel, Juninho e Raquele no Na Mira do Líder e decidirá na sexta-feira, 19, quem destes vai para o Paredão. A decisão não agradou a todos, mas Matteus afirmou que não pensa em colocar Raquele no Paredão.

No Vip entraram, por fim: Matteus, Vanessa Lopes, Isabelle, Davi, Juninho, Deniziane, Rodriguinho, Lucas Henrique Vinicius e Alane. O líder Matteus colocou também Juninho, Nizam, Giovanna Pitel e Raquele na Mira do Líder. Um deles deverá ir direto para o Paredão nesta sexta-feira, 19.