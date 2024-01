FEI está com inscrições abertas para ingresso com nota do ENEM

A FEI (Fundação Educacional Inaciana Pe. Sabóia de Medeiros), polo educacional de robótica inteligente da América Latina, está com inscrições abertas para os alunos que desejam ingressar no ensino superior com a nota do ENEM de 2019 a 2023. As candidaturas serão aceitas até o dia 29 de janeiro, às 23h. O resultado será divulgado no dia 1º de fevereiro e as matrículas acontecerão entre os dias 1 e 6 do mesmo mês. A taxa de inscrição é de R$ 50.

Acessando o site da FEI, os candidatos também podem utilizar uma calculadora virtual para verificar a pontuação da prova. Para conferir, basta acessar a página clicando aqui . Para mais informações sobre o vestibular, acesse este Link ou contate a FEI pelo WhatsApp: (11) 94590-5447. Informações sobre o curso de Administração, ministrado no campus São Paulo, também podem ser consultadas pelo faleconosco@fei.edu.br

Neste ano, a FEI está com um novo curso de Ciência de Dados e Inteligência Artificial, em que os estudantes serão capacitados com uma formação completa para atuarem como solucionadores de problemas, aplicando o aprendizado em redes neurais, Deep Learning, Data Analytics , criação de sistemas inteligentes, Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina Explicável, por exemplo.

O campus da FEI em São Bernardo está localizado na Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, número 3.972.

Sobre a FEI