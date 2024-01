Whindersson Nunes revela ter passado por crise igual a de Vanessa Lopes: Mania de perseguição

Na última quinta-feira, dia 18, Whindersson Nunes aproveitou toda a repercussão das ações polêmicas de Vanessa Lopes para falar sobre o momento em que ele teve um episódio de mania. O humorista não citou a BBB diretamente, mas contou que se alguém passar por uma dessas situações em rede nacional não precisa entrar em pânico.

Para os calouros da escola da vida: em algum momento você pode ter algum episódio de mania, se por um acaso isso for transmitido em rede nacional não há motivo para pânico.

Sem medo de falar sobre saúde mental, ainda no X, antigo Twitter, Nunes explicou que já passou por um episódio parecido com a de Lopes, mas ainda sem colocar seu nome:

Como um bom frequentador de psiquiatra desde 2020 eu posso dizer por experiência que depois de um episódio assim você dá um reset na sua vida, começa a tomar cuidado com o que consome e entende que tudo pode nos levar a uma distorção da realidade. E isso é mais comum do que se imagina, pode acontecer com ciúmes de algo que não existe, mania de perseguição (era o que eu tive) onde você acha que todo o universo está se ajustando apenas pra te prejudicar. É só nosso cérebro mostrando que um músculo flácido é mais forte que um bíceps. Fique tranquilo e siga em frente.

Nos comentários, os internautas apoiaram Whindersson. Já outros duvidaram se Lopes está tendo uma crise de mania.