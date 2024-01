Dado Dolabella desabafa sobre saudade de Wanessa, confinada no BBB24: Parece mais de uma vida

O coração dele está apertado! Faz menos de duas semanas desde a estreia do BBB24, mas Dado Dolabella já está sofrendo com a saudade que sente de Wanessa Camargo. O ator está usando as suas redes sociais não só para demonstrar apoio à amada, como também para falar sobre como gostaria de estar ao lado dela.

Em uma publicação no Instagram, ele compartilhou uma foto em que aparecem abraçados e escreveu:

Que saudade! Parece mais de uma vida e tem só dez dias?

Dado também havia declarado que estava torcendo para que a cantora ganhasse a Prova do Líder, mas infelizmente ela acabou sendo eliminada logo na primeira fase.

Falando nisso, hoje tem prova do líder! Vai que é sua, pequena gigante!